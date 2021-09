De vrouwtjeswalrus die op 20 september nog bij Schiermonnikoog rondzwom, ligt nu op de oever van de Zuiderpier van Harlingen. De voorlaatste keer dat in Nederland een walrus werd gezien, was in 1998 op Ameland.

Hans Verdaat is dierenonderzoeker bij de Wageningen Universiteit en laat weten dat de walrus "op gepaste afstand rustig te bekijken is vanaf de Nieuwe Willemskade" in Harlingen. Voor ieders veiligheid is het goed om zeker 100 meter afstand te houden, laat hij weten.

Het dier ziet er volgens Verdaat goed uit. Op foto's zijn een paar wonden aan de flippers te zien die waarschijnlijk zijn veroorzaakt door mosselbanken of oesterbanken.

"Iedereen die het Waddengebied kent, kan zich iets voorstellen bij de scherpe schelpen." Verder lijkt de walrus in orde.