De vrouwtjeswalrus die op 20 september nog bij Schiermonnikoog rondzwom, ligt nu op de oever van de Zuiderpier van Harlingen. De op twee na laatste keer dat in Nederland een walrus werd gezien, was in 1998 op Ameland.

Hans Verdaat is dierenonderzoeker bij de Wageningen Universiteit en laat weten dat de walrus "op gepaste afstand rustig te bekijken is vanaf de Nieuwe Willemskade" in Harlingen. Voor ieders veiligheid is het goed om zeker 100 meter afstand te houden, laat hij weten.

Zeehondencentrum Pieterburen heeft het dier geobserveerd en concludeert dat de walrus, afgezien van wat oppervlakkige verwondingen aan de voorpoten, in goede conditie lijkt. Waarschijnlijk zijn de wondjes veroorzaakt door mosselbanken of oesterbanken in Duitsland. "Iedereen die het Waddengebied kent, kan zich iets voorstellen bij de scherpe schelpen", zegt Verdaat.

Het is niet de bedoeling om de walrus te vangen. Zeehondencentrum Pieterburen heeft dat één keer geprobeerd, maar daarvoor was het dier van honderden kilo's te zwaar. Het zeehondencentrum laat weten dat "avontuurlijke walrussen zich goed kunnen redden en uiteindelijk zelfstandig richting hun oorspronkelijke leefgebied trekken, mits ze rust krijgen".

Het was vorige week maandag voor het eerst in 23 jaar dat er een walrus is gezien op de Nederlandse kust. De zeezoogdieren horen thuis in het noordpoolgebied. Het vrouwtje dat nu in Harlingen ligt, is eerder al gezien in Denemarken, Duitsland en bij Den Helder. Het dier is om tot nu toe onduidelijke redenen ver afgedwaald.