Stichting Armoedefonds heeft binnen negen maanden meer dan tweehonderd uitgiftepunten gerealiseerd waar meisjes en vrouwen menstruatieproducten gratis kunnen ophalen, maakt de stichting donderdagochtend bekend in een persbericht. De uitgiftepunten helpen naar schatting ruim zeventienduizend Nederlandse vrouwen.

Het tweehonderdste uitgiftepunt was een voedselbank in Alblasserdam. In iedere provincie zijn inmiddels minstens drie uitgiftepunten opgezet. Alleen op de Waddeneilanden ontbreken nog zogenoemde MUP's (Menstruatieproducten UitgiftePunt).

Bij ongeveer een derde van de uitgiftepunten is er sprake van vrije inloop, vertelt een woordvoerder aan NU.nl. Dat houdt in dat meisjes en vrouwen er binnen kunnen lopen en hun product kunnen uitkiezen en meenemen. Bij de overige MUP's zijn de menstruatieproducten beschikbaar gesteld voor vrouwen van wie duidelijk is dat zij deze nodig hebben en voor vrouwen uit de directe omgeving.

"Zo hebben vrouwenopvangen de producten op hun toiletten voor de bezoekers, biedt de Hogeschool van Amsterdam de producten gratis aan voor studentes en hebben bijvoorbeeld ook meerdere minibibliotheken altijd producten achter de hand", legt de woordvoerder uit.

Stichting Armoedefonds begon pas in december vorig jaar met het opzetten van uitgiftepunten. "Toen dat enigszins bekend werd, wilden steeds meer organisaties met ons samenwerken", aldus de woordvoerder. Zo hebben talloze voedselbanken zich aangesloten bij het initiatief en leveren die de menstruatieproducten bij de voedselpakketten.

De stichting had zichzelf het doel gesteld om dit jaar honderd tot tweehonderd MUP's te realiseren. Er is nog geen nieuw doel gesteld, maar betrokkenen hopen dit jaar nog door te groeien naar driehonderd locaties. "We hopen dat we ons als een olievlek verder kunnen uitbreiden."