De A2 tussen Vinkeveen en Abcoude is weer open. De snelweg was enkele uren afgesloten, omdat een vrachtwagen was gekanteld en dwars over de weg was terechtgekomen. De truck is naar de zijkant gesleept, waardoor kort voor 8.00 uur weer drie van de vier rijstroken beschikbaar waren, meldde Rijkswaterstaat.

De snelweg Utrecht-Amsterdam is momenteel extra belangrijk, omdat de A12 tussen Utrecht en Nieuwerbrug dicht is. Verkeer naar Den Haag wordt via deze route omgeleid.

Weggebruikers moeten er op de A12 richting Den Haag tot donderdag 7 oktober 5.00 uur rekening mee houden dat de snelweg is afgesloten tussen het knooppunt Oudenrijn bij Utrecht en Nieuwerbrug. Aansluitend zijn er tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk ook werkzaamheden, maar op dat stuk blijven wel rijstroken open.

De drukke verkeersader gaat deels dicht vanwege groot onderhoud. Waar nodig komen er nieuwe matrixborden en detectielussen, worden viaducten en defecte verlichting gerepareerd en wordt er gemaaid.