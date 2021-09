Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn, die zondagochtend werd aangehouden op verdenking van 'poging inlichtingen te verschaffen om een ernstig misdrijf voor te bereiden' op demissionair premier Mark Rutte, is niet langer verdachte. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) had Van Doorn aangehouden omdat hij zich verdacht zou hebben gedragen in de nabijheid van de premier, aldus het OM. "In het belang van diens veiligheid besloot de DKDB de man onmiddellijk aan te houden."

Uit onderzoek van de politie en het OM kwam echter niks naar voren wat de verdenking ondersteunde. Maandag werd hij na verhoor vrijgelaten.

Volgens de advocaat van Van Doorn, Anis Boumanjal, zou zijn cliënt op de bewuste zondagochtend in Den Haag zijn geweest voor een bezoek aan zijn moeder. Hij zou ook bij een sportschool en een café zijn geweest, aldus de advocaat in een verklaring. "Kennelijk zijn dat ook plaatsen waar de heer Rutte sport, dan wel zijn koffie nuttigt of aanwezig was." Ook zou Van Doorn aandacht hebben besteed aan een voor hem opmerkelijke BMW.

Rutte krijgt momenteel extra beveiliging omdat hij doelwit zou zijn van een aanslag of ontvoering, zo bleek maandag. Eerder deze maand zou informatie over een mogelijke aanslag zijn binnengekomen, schreef het AD. Er zijn zowel zichtbare als onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen.