Voorzitter Jos van W. van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) is woensdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding en deelnemen aan een criminele organisatie. De arrestatie van de 73-jarige Apeldoorner maakt deel uit van een strafrechtelijk onderzoek waarin justitie kijkt naar de rol van CLW, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

CLW is een organisatie die pleit voor zelfbeschikking aan het sterfbed. Dinsdag is ook de woning van Van W. doorzocht. In verband met de zaak is ook elders in het land een huis doorzocht, aldus het OM. Van W. wordt woensdag verhoord, meldt zijn advocaat Tim Vis.

Het onderzoek is opgestart naar aanleiding van een aantal recente gevallen van zelfdoding, zegt het OM. Over hoeveel gevallen het gaat wil justitie in dit stadium nog niet kwijt, ook niet waar en wanneer deze zich hebben voorgedaan. "Het onderzoek loopt", aldus een woordvoerder. "Meer informatie willen we om die reden nu niet verstrekken."

Van W. "neemt met grote nadruk afstand van de verdenking", zegt Vis. Volgens de advocaat werkt Van W. "volledig mee" aan het onderzoek. "Transparantie staat bij hem en de coöperatie hoog in het vaandel, juist ook naar het Openbaar Ministerie." Volgens de raadsman heeft de coöperatie altijd binnen de kaders van de wet geopereerd.

In juli arresteerde de politie ook een 28-jarige Eindhovenaar op verdenking van het verkopen van zelfmoordpillen. De man was lid van CLW. Volgens justitie zijn ten minste zes mensen overleden door het door de man verstrekte middel. Het onderzoek tegen hem kwam op gang na het overlijden van een vrouw in Best, in mei van dit jaar.

Laatste Wil vaker in opspraak geweest

CLW is in 2013 opgericht en heeft naar eigen zeggen ruim 26.500 leden. Het doel van de organisatie is om een zogeheten laatstewilmiddel te verstrekken aan mensen die een einde aan hun leven willen maken. Dit is wettelijk verboden. "Het verstrekken van een laatstewilmiddel wordt gezien als 'hulp bij zelfdoding' en is strafbaar. De CLW zet zich ervoor in om de wet op dit punt te veranderen", schrijft de organisatie op de site.

Zolang dit niet is toegestaan wil de organisatie zijn leden informeren over chemische middelen die legaal verkrijgbaar zijn en gebruikt kunnen worden als zelfdodingsmiddel. De CLW wil echter dat dit "zorgvuldig en veilig" gebeurt. De coöperatie geeft informatie over onder andere betrouwbaarheid van middelen, bijwerkingen, het veilig opbergen van het spul en hoe er gezorgd kan worden voor nabestaanden.

Vorige maand stopte de CLW per direct met zogenoemde huiskamerbijeenkomsten. De organisatie had signalen gekregen dat leden elkaar mogelijk levensbeëindigende middelen zouden verstrekken. Tegen een lid van de coöperatie loopt een strafrechtelijk onderzoek omdat hij op grote schaal 'zelfmoordpoeder' zou hebben verstrekt aan mensen.

De organisatie kwam eerder ook in opspraak omdat aan leden de naam van een dodelijk conserveermiddel was verstrekt. Het legaal verkrijgbare middel zou zeer effectief zijn als alternatief euthanasiemiddel.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).