Een 73-jarige man uit Apeldoorn is woensdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid van hulp bij zelfdoding, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Concreet verdenkt het OM de man van het deelnemen aan een criminele organisatie, die volgens Justitie mensen hulp biedt om zelfmoord te plegen. Het is niet bekend om welke organisatie het gaat.

Dinsdag is ook de woning van de Apeldoorner doorzocht. In verband met de zaak is ook elders in het land een huis doorzocht, aldus het OM.

In juli pakte de politie ook een 28-jarige Eindhovenaar op verdenking van hulp bij zelfdoding. Het is niet bekend of er een verband is met de arrestatie van woensdag. NU.nl is in afwachting van een antwoord hierop van het OM.

De Eindhovenaar zou lid zijn van Coöperatie Laatste Wil, een organisatie die pleit voor zelfbeschikking aan het sterfbed.

