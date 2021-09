Demonstranten blijven het op last van de gemeente Utrecht gesloten restaurant WAKU WAKU in Utrecht ook woensdag steunen. Het restaurant moest dicht omdat het gasten weigerde te controleren op hun coronatoegangsbewijs.

De paar aanwezige demonstranten zeggen dat ze er al sinds dinsdag staan en later afgelost worden door andere actievoerders.

De gemeente had de sloten van het restaurant dinsdag vervangen. Toch slaagde de eigenaar er in de deuren open te breken. 's Avonds verkocht WAKU WAKU drankjes vanuit de deuropening aan de zeker driehonderd sympathisanten die waren afgekomen op de "symbolische heropening". Het werd zelfs zo druk dat burgemeester Sharon Dijksma mensen opriep naar het nabijgelegen Vredenburgplein te gaan, omdat daar meer ruimte was.

Voorafgaand aan de opening vond er een gesprek plaats tussen de gemeente en de ondernemer, waarbij Dijksma aanwezig was. Zij zei dat "het restaurant dicht is en blijft". De exploitant van het restaurant probeert via de rechter af te dwingen dat WAKU WAKU weer open mag. Hierover dient donderdagochtend een kort geding bij de rechtbank in Utrecht.

Ondertussen is er ook een crowdfundingactie opgestart voor het restaurant. Die heeft tot nu toe meer dan 212.000 euro opgeleverd.