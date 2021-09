De landelijke herdenking van de aankomst van Molukkers in Nederland, die op 7 oktober in Rotterdam zou plaatsvinden, is uitgesteld tot volgend jaar vanwege ernstige dreigementen vanuit de Molukse gemeenschap.

Onder anderen medeorganisator Nathalie Toisuta ontving dreigementen. Zij heeft hiervan aangifte gedaan, vertelt ze aan Rijnmond. Volgens haar kan de herdenking op volgende week niet doorgaan, omdat er te veel verdeeldheid binnen de Molukse gemeenschap is.

"Met name op sociale media is het onrustig, hoewel er vaak ook positieve respons is binnengekomen", aldus de organisatie Comité Molukse Herdenking. Het comité wil de kritiek en emoties eerst "meer ruimte geven" en gaat daarvoor met verschillende Molukse belangenorganisaties inspraakbijeenkomsten organiseren.

Volgens Initiatiefgroep Niet Mijn Aankomst zou de herdenking georganiseerd worden "met een koloniale mindset en zonder feeling met de gemeenschap". Zo zou er onvoldoende oog zijn voor de politieke omstandigheden die hebben geleid tot de overtocht naar Nederland, zoals de onafhankelijkheidsverklaring van de Zuid-Molukken.

Ook zouden lokale Molukse gemeenschappen niet zijn benaderd om mee te denken. Daardoor zou er een "onvolledig, onjuist en wit" verhaal ontstaan. Meer dan honderd Molukse organisaties, wijkraden en andere belangengroepen ondertekenden een verklaring van de initiatiefgroep.

Rutte zou bij herdenking aanwezig zijn

De herdenking zou plaatsvinden op de Lloydkade in Rotterdam, waar zeventig jaar geleden in 1951 een groot deel van de schepen met Molukkers aankwamen. Onder anderen demissionair premier Mark Rutte, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Frank van Spang en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb zouden erbij aanwezig zijn.

In de aanloop naar de herdenking ondertekenden ruim honderd burgemeesters een brief aan Rutte, waarin zij hem opriepen een gebaar te maken richting de Molukse gemeenschap

Het evenement zou rechtstreeks worden uitgezonden op NPO1. Voor nu is de herdenking verplaatst naar het eerste kwartaal van 2022.