September verliep in Nederland opvallend droog en warm. Na een bovengemiddeld natte en relatief koude zomer, viel er deze maand juist zeer weinig regen. In oktober zal het herfstweer zich echter laten gelden.

Tot nu toe viel er in de hele maand september gemiddeld slechts 14 millimeter regen. Dat stijgt in de laatste dagen van de maand naar verwachting nog naar 24 millimeter, maar dat is nog altijd ver verwijderd van het gemiddelde van 79 millimeter voor deze maand.

Vooral in het westen viel erg weinig regen. Enkele weerstations daar hebben volgens Weerplaza sinds 1 september nog geen 5 millimeter regen gemeten. Als er al regen viel, was dat meestal in de vorm van korte buien. In regio's als de Achterhoek en de Peel viel ruim 50 millimeter, maar ook dat is een stuk minder dan normaal.

Nederland beleeft daarmee dit jaar een van de droogste septembermaanden ooit. Dat ging gepaard met een van de hoogste gemiddelde temperaturen. Deze maand was het in De Bilt gemiddeld 16 graden, terwijl het normaal gesproken gemiddeld 14,7 graden is.

September telde in totaal 22 warme dagen, dus 20 graden of warmer in De Bilt. Opvallend genoeg had deze maand meer landelijke zomerse dagen (25 graden of warmer) dan augustus (drie om één).

Herfst doet binnenkort zijn intrede

In de laatste dagen van september en de eerste week van oktober is het gedaan met de droogte en trekken er geregeld buien over het land.

Met name de kustgebieden kunnen de komende weken op forse regenbuien rekenen. Die worden veroorzaakt doordat koude lucht over het nog warme water van de Noordzee stroomt.

Halverwege oktober stabiliseert de atmosfeer boven Nederland, waarna mogelijk wederom een bovengemiddeld droge periode volgt.