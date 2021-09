Het was woensdagochtend opnieuw druk op de Nederlandse wegen. Door de gedeeltelijke afsluiting van de A12 was het vooral druk op de omleidingsroutes, zei een woordvoerder van de ANWB tegen NU.nl. Op het hoogtepunt stond er zo'n 400 kilometer file en daarmee was het drukker dan precies twee jaar geleden.

Op de A15 richting Rotterdam moesten weggebruikers rekening houden met vertraging van meer dan een uur. Door een vrachtwagen met pech was een rijstrook enige tijd afgesloten, terwijl het op de weg al drukker was als gevolg van de gedeeltelijke afsluiting van de 12.

Elders in het land leidden ongelukken tot vertraging. Zo moest het verkeer op de A2 richting Maastricht rekening houden met drie kwartier oponthoud en ging het mis op onder andere de A1 bij Voorthuizen en de A58 bij Tilburg. In de regio Den Haag is de A4 richting Rotterdam enige tijd afgesloten geweest.

"Als je vandaag vergelijkt met een normale woensdagochtendspits voor corona, dan is het deze ochtend drukker", constateerde de woordvoerder. Dat was een gevolg van de combinatie van de gedeeltelijke afsluiting van de A12 tussen Utrecht en Den Haag, het regenachtige weer en meerdere ongelukken.

Het was niet de drukste ochtendspits van het jaar. Daar was dinsdag sprake van, toen er op het hoogtepunt 468 kilometer file stond.

Ook de middagspits gaat naar verwachting druk worden. Of het net zo druk gaat worden als dinsdag, durfde de woordvoerder nog niet te zeggen. "Druk zal het zeker worden, ook omdat het weer slechter wordt." Zo heeft het KNMI voor Drenthe, Groningen en Noord-Holland code geel uitgegeven wegens zware windstoten.