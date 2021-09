Rabin Baldewsingh wordt per 15 oktober de eerste Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). De ministerraad heeft ingestemd met zijn benoeming.

Baldewsingh werd voor de nieuwe positie voorgedragen door demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De NCDR krijgt de taak om discriminatie en racisme in de Nederlandse samenleving op nationaal niveau aan te pakken. Zo zal hij een nationaal plan opstellen om uitsluiting tegen te gaan.

Het aanstellen van een nationale coördinator op het gebied van bestrijding van discriminatie en racisme was een nadrukkelijke wens van de Tweede Kamer. Vorig jaar werd een motie van D66 en DENK daarover aangenomen.

De in Paramaribo geboren Baldewsingh was eerder namens de PvdA tussen 2006 en 2018 wethouder in Den Haag. Daarvoor was hij acht jaar gemeenteraadslid.