Woensdagochtend gaat het overal regenen en kan vooral het noordwesten veel neerslag verwachten. Lokaal kan daar meer dan 20 millimeter vallen.

Later op de dag laat de zon zich zo nu en dan zien. Het wordt maximaal 15 graden.

In de namiddag gaat het met name langs de noordkust stevig waaien, waarbij windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur mogelijk zijn. Op andere plekken is het rustig.

