Het op last van de gemeente Utrecht gesloten restaurant WAKU WAKU in Utrecht is dinsdag deels opengegaan. Vanuit de deuropening verkoopt het restaurant drankjes. Volgens een woordvoerder van het restaurant gaat het om een symbolische opening.

"De omzet valt daarmee niet te compenseren, maar het is een signaal dat de eigenaren willen uitdragen: dat zij niet zullen zwichten voor dit beleid. We hopen dat hier iedere dag mensen zullen blijven komen."

De sloten van het restaurant, die waren vervangen door de gemeente nadat de exploitant van WAKU WAKU had geweigerd de CoronaCheck-app van bezoekers te controleren, zijn weer opengemaakt. Onder luid applaus werd de deur opengeduwd.

Op het terras staan naar schatting tweehonderd mensen. Het gaat vooral om sympathisanten. Ook staan er agenten en andere handhavers die een praatje maken met mensen die er op de grond zitten. De sfeer is rustig.

Aan de overkant van de straat staat een handjevol tegendemonstranten. Zij hebben een bord bij zich met daarop de leus "veganisten tegen fascisten en nazi's".

Voorafgaand aan de opening vond er een gesprek plaats tussen de gemeente en de ondernemer, waarbij burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht deels aanwezig was. Zij heeft aangegeven dat "het restaurant dicht is en blijft". "Dat betekent dat er vanaf heden in het restaurant geen gasten meer worden bediend."

Foto: ANP

Gemeente maakt zich zorgen over openbare orde

De gemeente maakt zich ook zorgen over de risico's voor de openbare orde. "De ondernemer heeft toegezegd hier zijn verantwoordelijkheid in te willen nemen en de avond een vredelievend karakter te willen geven. Hij zal de aanwezigen hiertoe oproepen", aldus een woordvoerder.

Dijksma had al eerder tot de sluiting van WAKU WAKU besloten, omdat de exploitant de CoronaCheck-app van bezoekers niet wilde controleren. Eigenaar Floris Beukers zei dat hij dat niet deed, omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder QR-code. Daar voelt Beukers niets voor, hij ziet dat als discriminatie.

Het restaurant had maandagavond moeten sluiten van de burgemeester, maar bleef open tot 23.00 uur, zonder ingrijpen van de politie.

Een woordvoerder van de burgemeester legt uit dat de gedeeltelijke opening op dinsdag niet in strijd is met die eerdere sluiting. Voor het verkopen van drankjes via een 'uitgifteluik' worden geen coronachecks vereist, waardoor WAKU WAKU niet in overtreding is. Daarnaast heeft de burgemeester het pand niet laten sluiten, dus het personeel van de zaak mag zich daar bevinden.

Gemeente: Intimiderende toon richting aanwezige handhavers

De gemeente stelt dat afgelopen donderdag een eerste gesprek met de ondernemer is gevoerd over het handhaven van de coronatoegangsbewijzen en dat de exploitant toen liet weten uit principe niet te controleren. Volgens de gemeente was sprake van "een intimiderende toon in de richting van de aanwezige handhavers".

Op zaterdagavond constateerden handhavers dat gasten van WAKU WAKU inderdaad geen coronatoegangsbewijs hoefden te tonen.

Het naastgelegen restaurant Kloek gaat dinsdagavond niet open vanwege de situatie in de straat, laat de eigenaar weten. Kloek controleert wel op coronatoegangsbewijzen en dat leverde maandagavond, toen er ook sympathisanten bij WAKU WAKU waren, "onprettige" gesprekken en reacties op van omstanders.