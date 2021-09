Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen tot twaalf maanden en hoge geldboetes geëist tegen verdachten in een omvangrijke mestfraudezaak. De verdachten staan terecht voor het mengen van dierlijke mest en giftige reststoffen, die vervolgens bij boeren in Duitsland en Nederland in de grond werd gespoten.

De stof die met dierlijke mest werd vermengd, wordt ook wel digestaat genoemd. Dat kan volgens het OM niet zonder vergunning worden verwerkt, verhandeld en vervoerd. Digestaat kan zware metalen of giftige stoffen bevatten.

Volgens het OM zijn veel (Duitse) landbouwers jarenlang om de tuin geleid over welke producten aan hen werden geleverd. Dat wordt de verdachten aangerekend, evenals het plegen van valsheid in geschrifte, het niet bijhouden van administratie en het gebrek aan handelsdocumenten.

In totaal heeft het OM negentien verdachten in het vizier. Een Limburgse mestverwerker en een directeur van een mestverwerkend bedrijf in Bunschoten hoorden dinsdag de zwaarste straffen tegen zich geëist worden. De Limburger moet volgens het OM één jaar de cel in en 325.000 euro terugbetalen, schrijft RTV Utrecht. De directeur uit Bunschoten hoorde negen maanden gevangenisstraf en een geldboete van 160.000 euro eisen.

Enkele andere verdachten moeten bedragen tot 65.000 euro terugbetalen, als het aan het OM ligt. Drie boeren kregen taakstraffen van respectievelijk 120 en 240 uur.

Het OM vermoedde eerder dat de betrokkenen deel uitmaakten van een criminele organisatie, maar dat werd vandaag ontkracht vanwege een gebrek aan bewijs. De komende dagen wordt de rechtszaak vervolgd met pleidooien van de verdediging. De Amsterdamse rechtbank doet vermoedelijk in december uitspraak.