Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag zeventien dagen celstraf geëist tegen de 32-jarige Rotterdammer Yusuf Y., die zeven katten zou hebben gedood en mishandeld in Hellevoetsluis. De verdachte ontkende bij de rechtbank dat hij voor de reeks dierenmishandelingen verantwoordelijk is.

In juli 2017 werden binnen enkele dagen tijd vier dode en drie ernstig gewonde katten gevonden in de wijk Kooistee in Hellevoetsluis. In drie gevallen troffen buurtbewoners de verdachte aan bij het zwaargewonde dier. Y beweert dat hij alle keren tijdens een nachtelijke wandeling net als de getuigen was afgekomen op de "vreselijke noodkreet" van een kat.

Uit bewakingsbeelden bleek volgens het OM dat Y. "aantoonbaar loog". Volgens de officier van justitie liep een later toegetakelde kat door het beeld en kwam de verdachte er een minuut later achteraan. "Het kan niet anders dan dat hij het beest heeft mishandeld."

De officier vindt het bovendien verdacht dat Y. aanvankelijk niet met zijn vriendin of de politie over de voorvallen heeft gesproken, terwijl de wijk vanwege de dierenmishandelingen "in rep en roer" was. Ook legde de verdachte volgens het OM wisselende verklaringen over een verwonding af. Zijn hand zat enige tijd in een mitella.

'Machteloze dieren zijn op een vreselijke manier verwond'

Voor de aanklager staat het vast dat Y. schuldig is aan het doden en verwonden van de katten die tussen 17 en 21 juli zijn gevonden.

"Het letsel was bij allemaal hetzelfde. Zeven machteloze dieren zijn op een vreselijke manier verwond. Voor de baasjes voelde het of een familielid was afgenomen." De officier noemde het zorgelijk dat iemand hiertoe in staat is bij hulpeloze dieren. "Waar ben je dan nog meer toe in staat?"

Aanwezigheid van Y. was volgens advocaat toeval

Y.'s advocaat vroeg om vrijspraak, omdat de aanwezigheid van zijn cliënt in drie gevallen toeval zou zijn. Hij maakte daarbij een verwijzing naar de zaak van verpleegkundige Lucia de B., die ten onrechte was veroordeeld. "Telkens als zij dienst had, overleden er mensen. In deze zaak heb ik hier hetzelfde probleem mee. Hij was er elke keer bij, omdat hij als eerste gekrijs van die diertjes hoorde."

Na zijn arrestatie zat Y. zeventien dagen in voorarrest. Doordat de strafzaak lang op de plank bleef liggen, vindt de officier van justitie een even lange celstraf op zijn plaats. De uitspraak volgt op 12 oktober.