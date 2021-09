Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn is zondagochtend aangehouden omdat hij verdacht gedrag vertoonde in de nabijheid van demissionair premier Mark Rutte, bevestigt zijn advocaat Anis Boumanjal dinsdag na berichtgeving van het AD. Van Doorn werd maandagavond weer op vrije voeten gesteld, maar het onderzoek naar het raadslid loopt nog.

Volgens het AD is Van Doorn aangehouden op "verdenking van het voorbereiden van een moordpoging op demissionair premier Mark Rutte". Het raadslid van de Partij van de Eenheid zou die ochtend door Den Haag hebben gelopen. Rutte was op dat moment in de buurt en zijn beveiligers vonden dat Van Doorn zich verdacht gedroeg.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat zondag iemand is aangehouden wegens het vertonen van verdacht gedrag. Deze persoon heeft volgens de woordvoerder een dag vastgezeten omdat er "veel moet worden onderzocht".

Na verhoor zou Van Doorn op vrije voeten zijn gesteld. Zijn advocaat zegt tegen de krant dat dit "zonder redelijk vermoeden van schuld" was en dat zijn cliënt daarom niet aangehouden had mogen worden.

Rutte krijgt momenteel extra beveiliging omdat hij doelwit zou zijn van een aanslag of ontvoering, zo bleek maandag. Eerder deze maand zou informatie over een mogelijke aanslag zijn binnengekomen, schreef het AD. Er zijn zowel zichtbare als onzichtbare beveiligingsmaatregelen getroffen.