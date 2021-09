Dinsdagochtend was er sprake van de drukste ochtendspits van het jaar, meldt een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie. Dat komt waarschijnlijk door een combinatie van factoren, waaronder de gedeeltelijke afsluiting van de A12 tussen Utrecht en Den Haag.

Door de afsluiting waren er tijdens de ochtendspits veel vertragingen op de omleidingsroutes, voornamelijk op de A27 van Utrecht naar Gorinchem. Ook aansluitend op de A15 naar Rotterdam was het druk.

Op de omleidingsroute via de A2 van Utrecht naar Amsterdam zijn geen echte files ontstaan. "Die weg was wel drukker, maar die heeft wat meer capaciteit. Daardoor leidt het minder gauw tot files", vertelt een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie.

De drukke ochtendspits wordt naast door de afsluiting ook veroorzaakt door andere factoren. Zo lijkt er volgens de ANWB meer woon-werkverkeer te zijn. Daarnaast waren er dinsdagochtend een aantal ongelukken op de weg die wat extra vertraging veroorzaakten. De verwachting is dat de drukte op de weg deze week aanhoudt.

Ook Rijkswaterstaat zag de files 's ochtends toenemen. "Op een gegeven moment heeft er 228 kilometer gestaan. Dat is aanzienlijk meer als je het vergelijkt met vorige week dinsdag, want toen was het 120 kilometer. Maar het is weer veel minder in vergelijking met een dinsdag voor corona. Dan was het weleens 400+ in de spits", laat een woordvoerder weten.