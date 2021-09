De politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan in een woonwagenkamp in Breda. Daarbij zijn zes mensen aangehouden.

Het woonwagenkamp bevindt zich aan de Edisonstraat in de Noord-Brabantse stad. De Mobiele Eenheid (ME) heeft het kamp afgezet. De recherche doet in het kamp onderzoek naar ondermijning (het combineren van legale en illegale activiteiten).

De politie denkt een drugsbende te hebben opgerold. Er zijn invallen gedaan in tien panden, acht woningen en twee loodsen, waaronder een garagebedrijf en een bouwbedrijf. Vijf mannen in leeftijden tussen 28 en 60 jaar en een 28-jarige vrouw zijn aangehouden.

De invallen houden verband met een onderzoek naar een drugslab in Zeeland, dat begin februari door de politie is gesloten. De politie vermoedt dat de dinsdag opgepakte verdachten, die als "de grote jongens achter het lab" worden omschreven, meerdere drugslabs wilden opzetten.

De mannen en de vrouw worden verdacht van het opzetten en onderhouden van in ieder geval één drugslab. Tijdens het doorzoeken van de woningen en bedrijfspanden zijn ook kostbaarheden in beslag genomen. Mogelijk zijn die gekocht met crimineel geld.