De politie heeft dinsdagochtend vroeg een inval gedaan in een woonwagenkamp in Breda. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden.

Het woonwagenkamp bevindt zich aan de Edisonstraat in de Noord-Brabantse stad. De Mobiele Eenheid (ME) heeft het kamp afgezet. De recherche doet in het kamp onderzoek naar ondermijning (het combineren van legale en illegale activiteiten).

Volgens BN De Stem is er een drugsbende opgerold. Er zouden invallen zijn gedaan bij zeker acht woningen en twee loodsen, waaronder een garagebedrijf en een bouwbedrijf.