Er komen dinsdag flink wat opklaringen voor en in de ochtend zal de zon op de meeste plaatsen volop schijnen. Alleen in het noordwesten is meer bewolking en een enkele bui mogelijk.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

In de middag blijft het in het noordwesten bewolkt. Landinwaarts wisselen zon en stapelwolken elkaar af.

Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het dinsdag maximaal 18 graden.

Woensdag gaat het harder waaien en mogelijk regenen en wordt het met een graad of 16 iets frisser.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.