Het Utrechtse restaurant WAKU WAKU is maandagavond alsnog gesloten zonder dat de politie hoefde in te grijpen. De zaak moest op last van burgemeester Sharon Dijksma aan het begin van de avond sluiten, omdat de exploitant de CoronaCheck-app niet wilde controleren. Desondanks bleef het restaurant maandagavond geopend.

Tientallen mensen ging kort daarna arm in arm uit protest voor de horecazaak zitten om een eventuele ontruiming tegen te houden. De actievoerders lieten weten dat ze tot 23.00 uur zouden blijven zitten, omdat het restaurant dan van plan was de deuren te sluiten.

De politie liet aan NU.nl weten de gasten en eigenaar eerst "vriendelijk" te verzoeken het pand te verlaten, maar dreigde met ontruiming als zij daaraan geen gehoor zouden geven.

Omstreeks 23.15 uur was de eigenaar van het restaurant vertrokken, maar zijn er nog altijd betogers op straat voor het pand, meldt RTV Utrecht. Uiteindelijk heeft de politie niet ingegrepen.

Uitbater Floris Beukers van WAKU WAKU zei maandagavond dat hij niet wil controleren omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder CoronaCheck-app. "Als ik dat wel zou doen, zou ik discrimineren en dat is in strijd met de grondwet."