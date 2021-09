Het Internationale Homomonument aan de Koekamp in Den Haag is beklad met tekeningen en teksten. De Stichting Internationaal Homomonument Den Haag heeft aangifte gedaan van vernieling.

Het monument is waarschijnlijk tussen zondagavond en maandagochtend beklad. De gemeente, eigenaar van het beeld, zal ervoor zorgen dat het wordt schoongemaakt.

Sander van der Eijk, voorzitter van de Stichting Internationaal Homomonument, ontdekte de bekladding toen hij maandagochtend langs het beeld fietste. Op drie kanten van het beeld is van de grond tot circa twee meter hoogte getekend en geschreven.

Wat er precies op het beeld is aangebracht, is onduidelijk. "Het zijn droedels, een soort gekke tekeningen. De teksten zijn in een soort fantasietaal, wat het betekent is nog onduidelijk", aldus Van der Eijk. De politie onderzoekt of de taal of tekeningen mogelijk haatdragend zijn.

Van der Eijk noemt de bekladding een respectloze daad van vandalisme. "Het Internationaal Homomonument is een plaats waar onderdrukte en vervolgde lhbtiq+'ers, waar ook ter wereld, worden herdacht. Mensen komen tegenwoordig ook naar het monument om daar overleden geliefden te herdenken. Er worden bloemen neergelegd. Deze plek moet symbool staan voor acceptatie en vrijheid."