Justitie in Noord-Holland heeft in totaal negen verdachten in beeld voor de aanslagen op Poolse supermarkten en pogingen daartoe. Het negental wordt in twee verschillende onderzoeken vervolgd, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandag desgevraagd weten.

Maandag stond voor de vierde keer een verdachte voor de rechter, ditmaal in Alkmaar. Het gaat om de twintigjarige Amir S. uit Amstelveen.

Zijn naam prijkt op de zogenoemde Top 600 in Amsterdam, een wisselende lijst met namen van jonge veelplegers. Hij zou op 28 juni een verzameling jerrycans met een brandbare stof en een Claymore-mijn tegen de gevel van een Poolse supermarkt in winkelcentrum Beverhof in Beverwijk hebben geplaatst.

Tot een explosie kwam het niet en de man uit Amstelveen werd snel opgepakt. Maandag verscheen noch hijzelf, noch zijn raadsman in de rechtszaal.

Tijdens de summiere bespreking van de zaak bleek wel dat rond de mislukte aanslag nog twee verdachten zijn aangehouden. Een van beide zit al enige tijd vast, de ander is vorige week opgepakt. Volgens justitie is het onderzoek in deze zaak zo goed als afgerond.

Meerdere aanslagen in december 2020 en januari van dit jaar

De drie worden apart berecht van zes andere verdachten, die worden gelinkt aan een serie van vijf ontploffingen bij vier Poolse supermarkten. Die aanslagen waren in december vorig jaar en januari dit jaar, waaronder twee keer bij dezelfde supermarkt in Beverwijk.

In deze zaak zitten vier verdachten vast. De vijfde nam de wijk naar het buitenland toen zijn voorarrest werd opgeheven en de zesde is onder voorwaarden op vrije voeten gesteld.

Hoewel de verdachten in beide onderzoeken dezelfde supermarkt op het oog hadden, zijn de onderzoeken van elkaar gescheiden gebleven omdat het om andere verdachten gaat, aldus het OM.

Achtergrond aanslagen onduidelijk

De achtergrond voor de aanslagen is nog altijd onduidelijk. Een van de eigenaren van de supermarkt in Beverwijk zei bij een eerdere zitting volstrekt in het duister te tasten.

De aanslagen richtten forse schade aan en veroorzaakten veel onrust bij omwonenden. In Beverwijk werd de supermarkt na de mislukte aanslag van juni voor onbepaalde tijd gesloten.

Begin november zijn er nieuwe voorbereidende zittingen. De zaak tegen Amir S. gaat 20 december verder.