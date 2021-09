Het strafrechtelijk onderzoek naar de vermoedelijke uitvoerders van de moord op advocaat Derk Wiersum is voltooid. Er is bepaald dat de ruzie tussen kroongetuige Nabil B. en Wiersum niet verder onderzocht zal worden.

De rechtbank in Amsterdam bepaalde maandag tijdens een ingelaste zitting in de geruchtmakende moordzaak dat de advocaten van de beide verdachten geen inzage krijgen in een grote hoeveelheid WhatsAppberichten van B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Wiersum was een van de advocaten van B.

In juli eiste het Openbaar Ministerie een levenslange celstraf tegen de beide verdachten in de zaak, Moreno B. (33) en Giërmo B. (37). Zij zouden op 18 september 2019, na een maandenlange voorbereiding, de moord hebben gepleegd. Wiersum (44) werd bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten, toen hij naar zijn werk wilde gaan.

De verdachten hebben ontkend, en herhaalden dat maandag nog eens. Hun advocaten hebben al meermalen te kennen gegeven dat zij willen onderzoeken of Nabil B. een motief heeft gehad om Wiersum om het leven te laten brengen.

B. zou kort voor de moord ruzie met Wiersum hebben gehad. De rechtbank wees de verzoeken van de raadslieden al in eerdere stadia van het proces af en zag maandag geen aanleiding daarop terug te komen.

Gros van vragen onbeantwoord gebleven

B. is onlangs bij de onderzoeksrechter als getuige in de moordzaak gehoord. Hij heeft het gros van de vragen onbeantwoord gelaten. Zijn afspraken als kroongetuige met het Openbaar Ministerie geven hem weinig ruimte te verklaren.

Wel heeft hij ontkend dat hij Wiersum zou hebben bedreigd. Volgens het OM was de ruzie tussen B. en Wiersum al snel weer bijgelegd.

De rechtbank doet op 11 oktober uitspraak in de zaak tegen de beide verdachten.