Tijdens de eerste maandagochtendspits sinds de laatste versoepeling van de coronamaatregelen viel de drukte op de Nederlandse wegen mee, meldt de ANWB. Op dinsdag en donderdag volgt de lakmoesproef.

Vanaf 25 september geldt het nieuwe credo: "Werk thuis als het kan en op locatie als dat nodig is." Voorheen riep het kabinet mensen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Tot files leidt deze versoepeling nog niet.

"Een groot deel van het woon-werkverkeer blijkt nog altijd de spits te mijden", constateert de ANWB. Op het hoogtepunt van de spits stond er maandagochtend 210 kilometer file. "Dat is ruim 40 procent minder file in vergelijking met de maandagochtendspitsen in 2019."

De drukste spitsen met het meeste woon-werkverkeer zijn op de dinsdagen en donderdagen. "De vraag is of ook dan het aantal files fors kleiner is dan voor de coronatijd", aldus de ANWB.