Demissionair premier Mark Rutte zou doelwit van een aanslag of ontvoering zijn, bevestigen bronnen van NU.nl maandag na berichtgeving van De Telegraaf. Hij wordt momenteel extra beveiligd door speciaal getrainde politiemensen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB).

De Telegraaf schreef maandagochtend dat de dreiging uit de hoek van de georganiseerde misdaad komt. Er zouden de afgelopen tijd zogeheten spotters in de buurt van Rutte zijn gesignaleerd. Dat zijn mensen uit het criminele milieu die voor een liquidatie het beoogde slachtoffer in de gaten houden.

Ook bronnen van het AD hebben dit bevestigd. Volgens deze krant is informatie over een mogelijke aanslag eerder deze maand binnengekomen. "Die informatie nemen we zeer serieus", laat de bron aan de krant weten.

Een woordvoerder van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM), de instantie die voor het onderzoek naar de dreiging verantwoordelijk zou zijn, kan niks bevestigen. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) en Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) doen geen uitspraken over de veiligheid van de premier.

De Telegraaf schrijft dat de extra beveiliging van Rutte zichtbaar was tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van vorige week. Toen zat een beveiliger van de DKDB op een "prominentere plek dan normaal" in de zaal.

Rutte wil niets kwijt over veiligheidssituatie

"Beveiliging en veiligheid zeggen we nooit iets over. Andere vraag", antwoordde Rutte later op de dag toen hem door journalisten werd gevraagd naar zijn veiligheidssituatie.

De premier zei dit nabij het ministerie van Algemene Zaken, voorafgaand aan een gesprek met informateur Johan Remkes. De locatie wordt zichtbaar beveiligd door militairen van de Koninklijke Marechaussee. Dit gebeurt in principe altijd, maar maandagochtend waren er meer militairen aanwezig dan normaal.

Wilders: 'Dit gun je helemaal niemand'

Rutte staat erom bekend dat hij graag met de fiets naar zijn werk gaat. Ook loopt hij regelmatig van het ministerie van Algemene Zaken naar het Binnenhof. De premier heeft geen eigen dienstauto, maar wordt vanwege de veiligheid in regelmatig wisselende auto's naar afspraken in het hele land gebracht.

Sinds de informatie over een geplande aanslag of ontvoering bekend is, zijn er zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen.

PVV-leider Geert Wilders noemt het verschrikkelijk dat Rutte, net als hij, zware beveiliging nodig zou hebben in verband met een ernstige dreiging. "Dit gun je helemaal niemand", twittert hij.