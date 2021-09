Maandagochtend breekt vooral in het oosten en noordoosten van het land de zon door. Daarna trekt vanuit het zuidwesten bewolking over het land. In de middag volgt een zone met buien.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Het wordt 19 tot 21 graden en er waait een stevige zuidenwind (windkracht 4 tot 6). Bij de buien zijn windvlagen mogelijk.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.