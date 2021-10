Na een vrij rustige en warme periode, lijkt het weer aan het einde van de nieuwe week om te slaan. Dat meldt Weerplaza.

De eerste dagen van de week borduren wat weer betreft voort op het weer van de afgelopen periode. De temperatuur loopt maandag vrij snel op en bereikt vooral landinwaarts in de loop van de dag ruimschoots 20 graden.

Het verschil met de afgelopen dagen is duidelijk de stevige wind. Boven land waait het matig uit het zuiden, windkracht 3 of 4. Langs de kust steekt een krachtige wind op, kracht 6.

In de loop van de dag neemt de bewolking op steeds meer plaatsen toe. Later in de middag valt vanuit het westen enige tijd regen. Soms regent het stevig door en met name in het noordwestelijk kustgebied kunnen tijdens intensieve regenval ook windstoten voorkomen van 60 tot 80 kilometer per uur. In de avonduren wordt het weer droog met opklaringen en flink minder wind.

Dinsdag bepaalt een hogedrukgebied opnieuw ons weer. Het is geen krachtig hogedrukgebied dat storingen op grote afstand houdt, maar het zorgt wel voor overwegend droog en tamelijk rustig weer.

Woensdag trekt vervolgens weer een lagedrukgebied over ons land. Dat levert veel bewolking en vooral in de eerste helft van de dag ook enige tijd regen op. In de loop van de dag krijgt neerslag een meer buiig karakter, ook de zon breekt dan vaker door. Het waait weer stevig uit het westen en in de middag ligt het kwik rond 16 graden.

Komen en gaan van storingen

Op donderdag keert een hogedrukgebied terug. In tegenstelling tot dinsdag ligt het hogedrukgebied wat verder naar het oosten, waardoor het wel wat steviger waait en we met meer bewolking te maken hebben. Later op de dag valt in de kustprovincies uiteindelijk ook regen, in het diepe binnenland blijft het mogelijk nagenoeg heel de dag droog. Aan de temperatuur verandert weinig.

Vrijdag en in het weekend zien we een flink lagedrukgebied boven de Atlantische Oceaan op de weerkaarten terug. Rondom dit lagedrukgebied zijn flink wat storingen met bewolking, buien en gebieden met langdurige regen aanwezig. Het wordt vanaf vrijdag dan ook een komen en gaan van storingen, afgewisseld met relatief korte droge perioden met opklaringen.