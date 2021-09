De moeder van een vrouw die omkwam bij een gezinsdoding in 2019 in Dordrecht heeft aangifte gedaan tegen de politie en de Staat. Advocaat Ruth Jager bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door de Volkskrant. Volgens de krant is er bovendien onvoldoende onderzoek verricht naar goed werkgeverschap van de politie rond de verantwoordelijke agent.

Op 9 september 2019 schoot een politieman zijn vrouw en twee dochters van acht en twaalf jaar oud dood met zijn dienstwapen. Daarna doodde hij zichzelf met een pistoolschot.

De schoonmoeder van de agent vindt dat er sprake is van dood door schuld. Zij verwijt de politie nalatigheid omdat die de agent zijn dienstwapen verstrekte. "Dat had nooit moeten kunnen", aldus advocaat Jager zaterdag.

Volgens de Volkskrant had de Rijksrecherche onderzoek moeten doen naar goed werkgeverschap van de politie, maar werd de kwestie doorgeschoven naar de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die zou geweigerd hebben om het onderzoek te verrichten, omdat dit niet tot haar "primaire werkproces" zou behoren, aldus de krant.

Jager is daarover verbaasd. "Dit onderzoek moet alsnog gebeuren. Daarom hebben wij ook aangifte gedaan."

Eerder werd geconcludeerd dat de man tot zijn daad kwam door relatieproblemen. Volgens de Volkskrant was hij in 2019 "onverzorgd en op badslippers" het politiebureau in Dordrecht binnengegaan om zijn dienstwapen op te halen. Een collega zou hebben getwijfeld of hij wel agent was, maar sloeg geen alarm. Eenmaal thuis schoot de agent zijn vrouw en dochters dood.

