Het Amsterdamse metroverkeer is zaterdagochtend opnieuw getroffen door een grote storing in het verkeersleidingsysteem. Vrijdagochtend en -middag stonden de metro's ook al uren stil als gevolg van eenzelfde storing.

Vier van de vijf Amsterdamse metrolijnen (50, 51, 53 en 54) kunnen momenteel niet rijden. Lijn 52 lag in eerste instantie ook stil, maar is rond 8.00 uur weer gaan rijden, meldt vervoersbedrijf GVB. Het is onduidelijk hoelang de storing gaat duren.

Het metroverkeer lag de laatste tijd vaker plat nadat er een storing was ontstaan in het treinbeveiligingssysteem Communication Based Train Control (CBTC).

Het nieuwe systeem werd geplaagd door bugs, waardoor de systemen van de verkeersleiding soms vastlopen. Hierom besloot de vervoerder zelfs om even helemaal te stoppen met de gefaseerde invoering van het systeem.