De landelijke politie krijgt voor onbepaalde tijd het exclusieve gebruiksrecht op de merknaam AMBER Alert in Nederland. Dat schrijft demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De domeinnamen, socialemedia-accounts en beeldmerken van AMBER Alert worden door Netpresenter B.V./Stichting Amber Alert Europe overgedragen aan de politie, die daarmee zorg draagt voor het sturen van oproepen om uit te kijken naar vermiste kinderen. Het is niet bekend of er een geldbedrag is betaald.

Oproepen worden vanaf 23 november verstuurd via het Burgernet-systeem van de politie. De politie meldde afgelopen voorjaar in de zomer te willen stoppen met AMBER Alert ten faveure van Burgernet. Dat werd door Grapperhaus uitgesteld na een motie van de Tweede Kamer, waarin werd gevraagd om een "warme overdracht" van het systeem in de tussentijd.

Daarbij moesten zo veel mogelijk de voordelen van de huidige alarmdienst blijven bestaan, waaronder het bereik, de naamsbekendheid, de samenwerking met partnerorganisaties en aandacht voor de internationale component.

Door de overname krijgt de politie "meer controle over de alertering en kwaliteit van de opsporingsberichtgeving van vermiste kinderen". Gemiddeld wordt er twee keer per jaar gebruik gemaakt van een AMBER Alert.