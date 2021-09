De politie heeft donderdag negen mannen aangehouden in Eindhoven die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De verdachten zouden aanhangers zijn van terreurgroep Islamitische Staat (IS), laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Het gaat om acht mannen uit Nederland en een man die in Afghanistan is geboren. Ze hebben allemaal de Nederlandse nationaliteit.

De mannen zouden aan het trainen zijn voor het misdrijf. Dit kan om een fysieke training gaan of om het oefenen in het maken van explosieven, laat het OM weten.

De recherche en het OM zijn afgelopen juli begonnen aan een onderzoek naar de verdachten, op basis van informatie van de AIVD. De instanties hebben donderdag de woningen van de verdachten doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Er lagen geen wapens of explosieven in de huizen.

Op dit moment zitten de verdachten vast in alle beperkingen. Dat betekent dat ze zo veel mogelijk in een cel zitten zonder contact met de buitenwereld, met uitzondering van een advocaat.

Volgende week woensdag worden de verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen over hun voorarrest, zegt een rechtbankwoordvoerder.