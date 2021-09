In het laatste septemberweekend wordt het lekker warm met veel afwisseling. Zaterdag begint het mistig, maar als de zon eenmaal doorbreekt kan het lokaal wel 24 graden worden. Zondag gaat de warmte geleidelijk over in frisse buien, aldus Weerplaza.

De westenwind die afgelopen week voor koele lucht zorgde, draait geleidelijk naar een zuidelijke richting. Dat zorgt voor een droge en warme wind in de loop van zaterdag, die niet sterker wordt dan windkracht 2.

Zaterdagochtend is het nog mistig, vooral in het westen en in het noorden. In de loop van de dag breekt de zon door. Weerplaza voorspelt dat het 18 graden aan de stranden wordt, tot 24 graden in het zuidoosten van het land.

De zon en de warmte komen zondagochtend snel weer tevoorschijn, totdat een koufront over het land trekt. De temperaturen zakken dan weer. Bovendien zorgt de koude lucht voor buien.

Wanneer de regen precies valt, valt nu nog lastig in te schatten, maar waarschijnlijk blijft het zonnig tot aan het einde van de middag in het midden, oosten en noordoosten van het land. Zolang het koufront nog niet is gearriveerd, ligt de temperatuur ruim boven de 20 graden. Wel is er kans op een onweersbui.