De Brabantse gemeente Bergen op Zoom heeft een half miljoen euro aan coronasteun dat voor de cultuursector bedoeld was in een eigen cultuurbedrijf gestoken. Via die organisatie ging het geld naar hooggeplaatste ambtenaren, melden Omroep Brabant en BN DeStem vrijdag.

Een interim-directeur en een projectleider zouden allebei een ton hebben gekregen. Het overige geld zou naar andere managers zijn gegaan. Het zou gaan om in totaal 516.000 euro aan salarissen. Dat kwam donderdagavond aan het licht tijdens een commissievergadering.

Gemeenteraadsleden reageerden geschokt. Ook de verantwoordelijke wethouder Patrick van der Velden zei donderdagavond tijdens een commissievergadering geschrokken te zijn, schrijven de Brabantse media. Hij moet zich volgende week tegenover de raad verantwoorden voor de geldstromen.

Bergen op Zoom heeft een steunbedrag van in totaal 1,4 miljoen euro van het Rijk gekregen. Daarvan hebben andere culturele verenigingen in totaal slechts 44.000 euro gehad. 675.000 euro is nog niet uitgegeven. Van der Velden vroeg de raad toestemming om het resterende geld te verdelen, maar kreeg die voorlopig niet, schrijft BN DeStem.

Het West-Brabantse stadje was tijdens de corona-uitbraak in het voorjaar van 2020 naar verhouding een van de grootste brandhaarden van Nederland.