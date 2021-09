Een plofkraak bij een winkelpand in de Achterstraat in het historische centrum van Alkmaar heeft in de nacht van donderdag op vrijdag veel schade aangericht.

De schade is te zien op beelden van NH Nieuws en de lokale nieuwssite Alkmaar Centraal.

De gevel waar de geldautomaat in zat is eruit geblazen en de straat ligt bezaaid met glas en houtwerk. Een getuige zegt tegen Alkmaar Centraal dat hij twee mannen naar buiten heeft zien komen en heeft zien wegrijden op een scooter.

Enkele woningen zijn volgens de politie ontruimd omdat er mogelijk nog "een restexplosief" aanwezig is. "De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is ingeschakeld om de boel veilig te stellen", aldus een politiewoordvoerder.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De Achterstraat is afgezet.