Bij een steekpartij voor een school aan de Thomas a Kempislaan in Arnhem zijn donderdagmiddag drie jongens gewond geraakt. Volgens de politie is er een conflict tussen vijf jongeren ontstaan. Of er een link met de middelbare school is, is nog niet duidelijk.

Twee jongens zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen is de verdachte, laat de politie weten. De derde gewonde hoefde niet met de ambulance mee, maar gaat zelf naar het ziekenhuis. De twee andere betrokkenen, een jongen en een meisje, raakten niet gewond.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het om jongens tussen de twaalf en achttien jaar gaat, maar kon de precieze leeftijden van de betrokkenen nog niet noemen. De directeur van de middelbare school zegt tegen Omroep Gelderland dat de jongens geen leerlingen van de school waren.

De politie heeft een mes in beslag genomen. De aanleiding van de steekpartij wordt nog onderzocht. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol van de anderen die daarbij aanwezig waren, aldus de politiewoordvoerder.