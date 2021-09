De politie heeft opnieuw iemand aangehouden in verband met incidenten in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. Het gaat om een 25-jarige man uit Amsterdam. Hij is donderdag aangehouden, meldt de politie. Opsporingsdiensten denken dat de man verantwoordelijk is voor de explosie bij een woning aan De Boezem en het plaatsen van een explosief bij een huis in de Merelstraat in Alblasserdam.

Beide woningen werden in augustus op last van de burgemeester gesloten in verband met de zogeheten vergisontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp. De twee genoemde incidenten vonden plaats toen de panden al waren gesloten.

Ook werd in Zwijndrecht een bedrijfspand voor een groot deel in de as gelegd, nadat een auto tegen de gevel was gereden en er brand was uitgebroken. Een woning in Hendrik-Ido-Ambacht werd beschoten.

Hiervoor werden eerder al verdachten aangehouden: een 43-jarige vrouw uit Rotterdam, een 24-jarige man uit Amsterdam en een 42-jarige man in Brussel. De man uit Amsterdam is vrijgelaten, maar nog wel verdachte, aldus de politie.

De vergisontvoering heeft volgens justitie vermoedelijk te maken met een partij cocaïne die eind juli in de haven van Antwerpen is onderschept. Deze ontdekking zou eveneens de aanleiding zijn van de reeks geweldsincidenten en bedreigingen in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.