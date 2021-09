De bewoners van negen woningen in een flat in het Amsterdamse stadsdeel Oost die woensdagavond geëvacueerd moesten worden na de vondst van een grote hoeveelheid kwik in het trappenhuis, kunnen donderdagmiddag weer terug naar hun woning.

De brandweer kreeg woensdagavond een melding van een bewoner die bolletjes kwik had gevonden in het pand aan de Insulindeweg. Uit voorzorg werden de bewoners van negen woningen geëvacueerd via een ladderwagen. Wie dat niet durfde, kreeg een masker en speciale schoenen om via het trappenhuis naar buiten te gaan. De bewoners hebben de nacht elders doorgebracht.

Kwik is giftig en bij langdurige blootstelling aan de dampen ervan kan er blijvende schade aan de gezondheid ontstaan. Een speciaal reinigingsteam heeft het trappenhuis schoongemaakt. De bolletjes waren moeilijk te verwijderen omdat ze makkelijk kunnen wegrollen tussen kieren.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Amsterdam is het nog niet duidelijk is hoe de bolletjes kwik in het gebouw terecht zijn gekomen. De politie doet onderzoek.