De Kindertelefoon ziet de laatste maanden een forste stijging van het aantal gesprekken over pesten. Sinds het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown, worden er gemiddeld 98 telefoongesprekken per dag gevoerd. In de afgelopen 2,5 jaar was het gemiddelde 65 gesprekken per dag.

"Het lijkt erop dat de jongeren bezig zijn iets in te halen", zegt Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon.

Voor de lockdowns lag het gemiddelde op 65 per dag, terwijl het aantal gesprekken over pesten tijdens de lockdowns daalde. Zo lag het gemiddelde tijdens de eerste lockdown op 45 en steeg het aantal gesprekken per dag tijdens de tweede lockdown naar 53.

"Toen de scholen in april weer opengingen, zette de stijging door. En dat ging explosief, naar bijna honderd per dag. Als je kijkt naar het gemiddelde, is dat een stijging van bijna 50 procent", legt De Wilde uit.

Tijdens de zomervakantie zag De Kindertelefoon weer een "logische" dip in het aantal gesprekken, terwijl het aantal gesprekken in september nu al 10 procent boven het gemiddelde ligt.

'Blijf praten over pesten'

De Wilde roept ertoe op door te gaan met het bespreekbaar maken van pesten. "Het liefst op regelmatige basis, zowel thuis als in de klas. Want praten over pesten is belangrijk."

Volgende week wordt door Stichting School en Veiligheid de Week tegen Pesten georganiseerd. Veel scholen doen hieraan mee en ook worden er op televisie programma's uitgezonden die in het teken staan van pesten. Via de hashtag #mijnpestverhaal worden kinderen ertoe opgeroepen hun verhaal te delen.