De brandweer in Amsterdam heeft bewoners van negen woningen geëvacueerd nadat een grote hoeveelheid kwik was gevonden in een trappenhuis. Volgens een woordvoerster van de brandweer liggen er overal bolletjes kwik. De brandweer werd gealarmeerd door een bewoner die het had ontdekt.

Zeven bewoners van het pand aan de Insulindeweg zijn elders ondergebracht. Om te voorkomen dat de bewoners in aanraking zouden komen met zeer giftige kwikdampen is een aantal via een ladderwagen naar beneden gehaald. Anderen die dat eng vonden, kregen maskers en speciale schoenen en gingen via het trappenhuis naar buiten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen. Eerst moet het kwik worden verwijderd en moeten de woningen gecontroleerd worden. De bolletjes zijn moeilijk te verwijderen omdat ze makkelijk kunnen wegrollen tussen kieren.

Het RIVM stuurt een team dat metingen gaat verrichten, aldus de woordvoerder van de brandweer.

Het is nog niet duidelijk hoe het kwik daar terecht is gekomen en waar het vandaan komt.