Een zestienjarige jongen is dinsdagavond in Breda ontvoerd in een auto. Een paar uur later werd hij in Hoek van Holland gewond in het water aangetroffen. De jongen is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een 21-jarige verdachte is aangehouden, meldt de politie.

De jongen stapte dinsdagavond rond 19.00 uur na een bezoek aan de supermarkt aan de Kesterenlaan in een auto. Het is onbekend hoeveel personen in de auto zaten.

Of de jongen vrijwillig of onder lichte dwang instapte, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de bestuurder tegen de wil van het slachtoffer wegreed. De jongen uit Breda zegt langs een industrieterrein te zijn gereden. Vermoedelijk reden ze via de Nikkelstraat in Breda.

De politie in Rotterdam kreeg rond 21.15 uur een melding over een gewonde jongen in het water bij de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland. Het bleek de ontvoerde jongen te zijn. Hoelang hij precies in het water heeft gelegen, is onduidelijk.

De auto is vermoedelijk een zwarte Volkswagen Golf. De politie is op zoek naar getuigen die de wagen tussen 18.30 en 19.00 uur op de Kesterenlaan of Nikkelstraat hebben gezien. Volgens de politie worden mogelijk nog meer mensen aangehouden.