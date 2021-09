De rechtbank in Arnhem heeft woensdag een 39-jarige man uit Oss veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor het doodrijden van een hardloper in Zaltbommel. Ook heeft de man een rijverbod van drie jaar gekregen.

De man reed op zondagmiddag 30 mei zonder rijbewijs een 52-jarige hardloper van achter aan, waarna hij doorreed. Voor het ongeluk had hij alcohol en cocaïne gebruikt, gaf hij toe aan het Openbaar Ministerie (OM). Het slachtoffer liep ernstig hersenletsel op na de aanrijding, waaraan hij overleed.

De veroordeling is hoger dan de eis van het OM van een jaar en vier maanden voorwaardelijk. De rechtbank heeft onder meer meegewogen dat de man al jaren zonder rijbewijs rijdt, ondanks vele boetes. Volgens de rechtbank laat de man daarmee zien "dat hij totaal onverschillig staat tegenover de risico's van zijn onverantwoorde (rij)gedrag voor andere weggebruikers". "Door deze onverschilligheid is uiteindelijk iemand komen te overlijden."

Ook rekent de rechtbank het de man zwaar aan dat hij na het ongeval gewoon is doorgereden en naar een vriend is gegaan. "Alles wijst erop dat hij niet van plan was om zichzelf bij de politie te melden. Hij dacht alleen aan zichzelf en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn handelen."

Het is nog onbekend of de man in hoger beroep gaat tegen de zaak.