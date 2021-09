Terrasgangers zonder coronapas mogen vanaf zaterdag niet binnen naar het toilet. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kwam woensdag met een oplossing voor horecaondernemers: plaats een dixi (een mobiel toilet) naast het terras. Maar zitten steden daar wel op te wachten? Dat verschilt, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl onder de vijf grote steden.

Rotterdam en Utrecht zijn er in ieder geval geen voorstander van. "Het is onwenselijk dat horecaondernemers op eigen initiatief dixi's plaatsen en dat gaan we vanuit de gemeente ook niet faciliteren", zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "We hebben genoeg openbare toiletten, die via een app te vinden zijn."

Het terrassenreglement van Utrecht geeft aan dat terrasmeubilair eenvoudig verwijderbaar en verplaatsbaar moet zijn. Statafels, tappunten en partytenten zijn op een terras niet toegestaan. "Een dixi past ook niet binnen deze regels", aldus de gemeente. "Daarnaast komt het hygiëneaspect er uiteraard ook bij kijken."

De gemeente Den Haag laat weten nog geen besluit te hebben genomen, aangezien nog onduidelijk is of horecaondernemers de dixi's überhaupt willen. Ook Amsterdam heeft vrijdag, een dag voordat de maatregel ingaat, nog geen knopen doorgehakt.

Eindhoven denkt voldoende te hebben aan de openbare toiletten die op "tal van locaties" in het centrum staan, maar sluit het plaatsen van dixi's niet uit. "Eventuele initiatieven vanuit de horeca worden, waar mogelijk en gewenst, gefaciliteerd vanuit de binnenstedelijke samenwerking", aldus een gemeentewoordvoerder.

44 De Jonge: 'Terrasgangers moeten coronapas tonen voor toiletbezoek'

'Niet van plan mensen met wc-papier de straat op te sturen'

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt dat de 'toiletregel' moet worden geschrapt. "Dit is een typisch voorbeeld van doorgeschoten regeldrift op details", reageert een woordvoerder. "Voor ondernemers is de mentale druk en controledruk te hoog. Dat geldt ook voor medewerkers."

Johan de Vos, vicevoorzitter van KHN Breda, verwacht dan ook niet dat horecaondernemers toiletgangers gaan controleren. "Mensen naar het toilet laten gaan is iets anders dan ze laten dansen in een vol café. We zijn echt niet van plan mensen tegen bomen te laten plassen of met een rolletje wc-papier de straat op te sturen."

Dat is niet zonder risico, zo waarschuwde demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vrijdag na afloop van de ministerraad. Horecabazen of andere ondernemers die vanaf dit weekeinde moedwillig de regels rond het coronatoegangsbewijs aan hun laars lappen, kunnen op sluiting rekenen, zo zei hij.

Boa's moeten in de gaten houden of ondernemers op coronapassen controleren. Daar wordt extra geld voor vrijgemaakt, al gaf de vakbond aan dat er niet zomaar extra boa's op te trommelen zijn.

Wanneer wordt geconstateerd dat de coronapascontrole in het begin niet direct goed gaat bij een zaak, zal er eerst een waarschuwing worden gegeven, aldus Grapperhaus. Maar "als je niet meedoet, dan krijg je op enig moment een sluiting natuurlijk". Sluiting van een zaak is de uiterste consequentie die Grapperhaus eerder deze week overeenkwam met gemeenten.