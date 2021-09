Een 49-jarige man die wordt gezien als crimineel contact van Ridouan T. is afgelopen weekend aangehouden op Curaçao op verdenking van internationale drugshandel. Dat bevestigt het Landelijk Parket woensdag na berichtgeving door Het Parool en De Telegraaf.

Gregory F. zou volgens Het Parool zijn opgepakt bij een hotel in de wijk Jan Thiel in Willemstad. De Telegraaf meldt dat de aanhouding op verzoek van de Nederlandse politie verricht werd en dat F. zaterdag naar Nederland wordt overgebracht.

De naam van de man wordt ook genoemd in het Marengo-proces in het onderzoek naar de moord op Ronald Bakker in 2015. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zouden T. en F. middels encryptietelefoons gesprekken hebben gevoerd over de liquidatie van de spyshopmedewerker.

Ook bij de behandeling van de zaak tegen Danny M., oprichter van Ennetcom, kwam de naam van F. voorbij. In een notitie werd over F. gesproken als zijnde een collega van M. binnen het bedrijf.

M. werd dinsdag veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ennetcom zou met het leveren van encryptietelefoons criminelen hebben ondersteund.