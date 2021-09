De nabestaanden van de in 2017 spoorloos verdwenen Sabrina Oosterbeek willen dat het gerechtshof Amsterdam alsnog kijkt naar een rapport van Signi Zoekhonden. De honden van die organisatie hebben kort na haar verdwijning iets geroken op een afvalverwerkingsplaats in Amsterdam, vlak bij de Gaasperplas. Met deze resultaten is vervolgens niets gedaan, aldus de advocaten van de nabestaanden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft onderzoek van politie echter niets opgeleverd.

Advocaten Wendy van Egmond en Sébas Diekstra vragen het hof in een brief namens de nabestaanden om de bevindingen alsnog mee te nemen in het hoger beroep dat momenteel dient tegen Sjonny W. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Oosterbeek en twee andere vrouwen. Vrijdag is een nieuwe zitting in de zaak.

De honden van Signi zijn na Oosterbeeks verdwijning drie keer op zoek gegaan naar de vrouw. Bij de tweede zoektocht pikte een hond een spoor op dat leidde naar een afgesloten afvalpunt. Bij het derde onderzoek kon Signi het terrein op. De hond volgde een spoor naar een grofvuilcontainer en sloeg daar aan. "Vervolgens zijn er twee zoekhonden ingezet. Onafhankelijk van elkaar sloegen beide aan onder de eerder genoemde grofvuilcontainer", staat in het rapport.

In 2019 veroordeelde de rechtbank W. tot veertien jaar en vijf maanden gevangenisstraf voor het ombrengen en in stukken zagen van de dertigjarige Mirela Mos in 2004. Hij werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van Monique Roossien (26) in 2003 en Oosterbeek. Er was twintig jaar cel en tbs geëist wegens betrokkenheid bij de dood van alle drie de vrouwen.

De rechtbank zei over Oosterbeek dat ze aanneemt dat de vrouw niet meer in leven is, maar dat niet kan worden uitgesloten dat zij een natuurlijke dood is gestorven. "In beide gevallen is niet vast te stellen dat W. betrokken was bij hun dood."

Familie geschokt doordat inzet speurhonden niet in dossier kwam

Advocaten Van Egmond en Diekstra laten weten dat het de familie erg heeft geschokt dat de rechtbank bij het vonnis zei dat in het dossier geen spoor van het stoffelijk overschot van Oosterbeek naar voren is gekomen.

"Uit het rapport van Signi blijkt dat er dus wel degelijk een mogelijk spoor is", aldus de advocaten. Ze willen daarom dat het rapport in het hoger beroep alsnog wordt toegevoegd aan het strafdossier.

De bevindingen zijn destijds overgedragen aan de politie. Het OM laat in een reactie weten dat "vanuit de politie anders wordt gekeken naar de bruikbaarheid van de resultaten van het onderzoek door Signi".

De politie heeft na het rapport desondanks "voor zover nog mogelijk" onderzoek gedaan. "Dit omdat de politie er toen, en nu nog steeds, op is gebrand om Sabrina te vinden. Helaas heeft dit onderzoek niets opgeleverd", aldus het OM.