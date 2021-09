De Koninklijke Marechaussee mag reizigers aan de grens controleren op basis van hun etniciteit, heeft de rechtbank in Den Haag woensdag geoordeeld. Het letten op etniciteit bij de controles is niet in strijd met het verbod op discriminatie, aldus de rechter. De dienst hoeft de controles daarom niet te veranderen.

Enkele burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en RADAR, hadden een zaak aangespannen tegen de marechaussee. De klagers zeggen dat de marechaussee aan etnisch profileren doet.

Mensen met een donkere huidskleur worden volgens hen eerder uit de rij gepikt dan anderen. De klagers zeggen dat dit discriminatie is en eisen dat dit stopt.

De marechaussee, die wordt verdedigd door landsadvocaat Cécile Bitter, bestreed dat er wordt gediscrimineerd op basis van etniciteit. Volgens haar kan nationaliteit wel een reden zijn om iemand staande te houden, maar is etniciteit nooit doorslaggevend.

"Deze uitspraak is een enorme gemiste kans voor Nederland. De deur voor discriminatie staat wagenwijd open. Dat is schadelijk, voor iedereen in Nederland maar ook voor de marechaussee. Heel erg zuur", reageerde Jelle Klaas, de advocaat van de klagers, na de uitspraak. Hij zegt dat de eisers waarschijnlijk in beroep gaan.

Het gaat in deze zaak om het zogenoemde Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV), het toezicht op mensen die vanuit een Schengenland naar Nederland reizen. De Koninklijke Marechaussee voert de controles uit op wegen, in treinen, op het water en bij luchtverkeer.