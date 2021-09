Het KNMI gaf dinsdagavond code geel af vanwege waterhozen in het Waddengebied. Eerder die avond was het weersverschijnsel meerdere keren waargenomen. Wat is een waterhoos?

Heel bijzonder is een code geel voor waterhozen niet, legt Marsel Blok van Weerplaza uit. "We zien het eigenlijk elk najaar wel één of meerdere keren boven de warme kustwateren gebeuren, vaak nadat er een waterhoos gespot is." Dat het KNMI dinsdag een code geel uitvaardigde, kan te maken hebben met eerder waargenomen waterhozen ten zuiden van Terschelling.

Een waterhoos is geen alledaags verschijnsel. Waterhozen kunnen ontstaan door de botsing van koude bovenlucht met relatief warm water en komen vaak aan het einde van de zomer of in het najaar voor. In de trechtervormige slurf kunnen flinke windsnelheden ontstaan. Vaak blijft zo'n waterhoos boven water.

"Dergelijke hozen zijn niet geheel zonder gevaar", zegt Blok. Vooral kleine watervoertuigen als zeilboten kunnen daardoor schade oplopen. Ook watersporters moeten opletten.

Als zo'n waterhoos aan land komt, kan die kleine voorwerpen optillen. Dat duurt vaak niet heel lang, omdat de waterhozen boven land vaak snel hun kracht verliezen, aldus Blok. "Ze zijn dan ook totaal niet te vergelijken met tornado's, die over het algemeen vele malen sterker zijn en ook echt voor grote schade kunnen zorgen."