In de vuurtoren Kijkduin, ook wel bekend onder de naam 'Lange Jaap', zitten grote scheuren. Omdat de ruim 63 meter hoge vuurtoren kan omvallen, heeft de gemeente Den Helder een gebied van 70 meter rondom de toren afgesloten, schrijft demissionair minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De scheuren werden ontdekt tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de 144 jaar oude vuurtoren. Het was al bekend dat er scheuren in zaten, maar die waren volgens de minister "niet van zodanige aard dat er per direct actie op moest worden genomen".

Inmiddels is dat wel het geval. "De conclusie is dat er op dit moment niet ingestaan kan worden voor de constructieve veiligheid", schrijft Visser, die eraan toevoegt dat de toren door de verwachte harde wind kan omvallen.

De gemeente heeft de Zeeweg/het Schapendijkje in Huisduinen per direct afgesloten. Rijkswaterstaat laat weten dat de nabijgelegen manege en tennisclub bereikbaar blijven, evenals Fort Erfprins. Ook weilanden in een straal van 70 meter zijn per direct afgesloten.

Volgens Visser wordt nu gekeken naar de gevolgen van de scheuren en wordt uitgezocht of de toren gestut kan worden. Rijkswaterstaat gaat bekijken of soortgelijke problemen zich voordoen bij andere oude vuurtorens.