Er stonden deze zomer meer automobilisten met pech langs de weg dan in de voorgaande vijftien jaar, zo laat de ANWB weten na vragen van NU.nl. Vermoedelijk beleefde de verkeersorganisatie de drukste zomer in vijftien jaar omdat veel Nederlanders in eigen land vakantie vierden.

De ANWB ontving 5 procent meer meldingen dan in andere jaren voor de coronacrisis. Een woordvoerder van de organisatie kan niet vertellen hoe dat zich vertaalt naar absolute aantallen.

De woordvoerder wijst naar het toegenomen aantal vakanties in eigen land als gevolg van de coronacrisis als hoogstwaarschijnlijke oorzaak van de hoeveelheid pechmeldingen. "Vooral in het noorden en zuiden van het land was het deze zomer druk", aldus de woordvoerder. "Drukker dan in de Randstad en alle andere delen van het land."

Pechvogels maakten vooral melding van niet-startende auto's en brandende lampjes op het dashboard. Daarnaast ontving de ANWB ook veel verzoeken voor pechhulp bij het verlies van motorvermogen, lekke banden en accuproblemen.

Momenteel is de rust bij de wegenwacht teruggekeerd. Volgens de woordvoerder is er sprake van een "relatief rustige periode".

Hoewel het aantal pechmeldingen deze zomer bleef oplopen, kwam de verkeersorganisatie geen enkele keer in de knoop met de capaciteit. "We hebben geen grote problemen gehad. De alarmcentrale en wegenwacht waren te allen tijde goed bemand."